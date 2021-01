O jogo entre os vizinhos Lourosa e São João de Ver acabou com cenas lamentáveis junto à zona dos balneários. Já com os atletas e restante staff dos visitantes dentro do autocarro, várias pessoas afetas ao Lourosa - incluindo adeptos - tentaram invadir a viatura, em resposta a alegados gestos de provocação feitos pelos adversários.



As imagens que nos chegaram são claras e mostram duas dezenas de pessoas a procurar entrar no autocarro do São João de Ver, com ofensas verbais a partirem dos dois lados da contenda.



Tudo isto aconteceu depois de mais um dérbi muito quentinho a contar para a Série D do Campeonato de Portugal. O São João de Ver venceu por 2-1 em Lourosa e saltou para o terceiro lugar da classificação, apenas a três pontos dos vizinhos e rivais.



Vale a pena recordar que o São João de Ver já eliminara o Lourosa da Taça de Portugal. Essa acabou com os jogadores do Lusitânia a serem obrigados pelo presidente a voltar a casa a pé. Foram cinco quilómetros de cabeça baixa.