Esteban Andrada, guarda-redes do Saragoça, veio a público lamentar-se após os incidentes ocorridos durante a derrota frente ao Huesca. O guarda-redes argentino agrediu Jorge Pulido, capitão adversário, com um soco violento, depois de ter sido expulso já em tempo de compensação.

«A verdade é que estou muito arrependido pelo sucedido. Não é uma boa imagem para o clube e para os adeptos e mesmo para um profissional como eu», referiu Andrada.

«Ao longo de toda a minha carreira só tinha sido expulso uma vez, por tocar com a mão na bola fora da área. Podem ver pelo meu percurso que foi uma situação isolada, na qual que perdi o controlo.»

Esteban Andrada aproveitou para pedir desculpas a Jorge Pulido, vítima da agressão.

«Na verdade somos colegas. Foi um ato em que me descontrolei, estou cá para assumir as consequências e tenho de lhe pedir desculpas», disse.