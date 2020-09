É preciso empenho, mas se calhar não tanto.

No treino de segunda-feira da seleção inglesa, o último antes da partida desta noite frente à Dinamarca, Danny Ings e Kieran Trippier protagonizaram um momento… inusitado.

Durante um exercício, o avançado do Southampton e o defesa do At. Madrid correram na mesma direção e acabaram por chocar com as cabeças. Os dois ficaram a queixar-se durante alguns momentos e mereceram a atenção da equipa médica.