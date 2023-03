Depois da goleada de Portugal ao Liechtenstein, João Cancelo foi confrontado com as notícias da imprensa alemã que dão conta da saída de Julian Nagelsmann do comando do Bayern Munique e da chegada de Thomas Tuchel.



«Não sabia! Fico um pouco surpreendido. Agradeço ao mister Nagelsmann, foi ele que me quis no Bayern. Toda a sorte do mundo para ele. Vou tentar encaixar ao máximo conceitos do nosso treinador proque temos vários jogos importantes, na fase decisiva da época. O Bayern é uma equipa sempre pronta a ganhar tudo», referiu, na flash interview da SportTV.



