Cristiano Ronaldo chamou a atenção para as semelhanças físicas entre o seu filho, Cristianinho, e Lamine Yamal, craque do Barcelona, no decorrer da antevisão da final da Liga das Nações, entre Portugal e Espanha, que está marcada para este domingo. A verdade é que os dois jovens têm muitas semelhanças, como é possível constatar numa fotografia em que os dois aparecem juntos, tirada em 2024.

«Até são parecidos! A cor, são assim morenos. O cabelo… são três anos de diferença! Eu gosto, porque os meus filhos também gostam dele. Parte da minha família é espanhola. Tenho muita ligação. A minha mulher tem nacionalidade espanhola e argentina. Tenho um carinho muito especial pela Espanha», referiu o internacional português, a propósito de um possível futuro confronto entre os dois jovens jogadores.

A verdade é que os dois jovens já estiveram juntos, em 2024, e até tiraram uma fotografia, publicada pelo pai do internacional espanhol nas redes sociais, que confirma as semelhanças entre os dois.

Consegue distingui-los?