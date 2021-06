Todos conhecem a obsessão e o cuidado de Ronaldo com o corpo e a saúde. Isso é, de resto, uma das razões apontadas para a longevidade do capitão da seleção nacional ao mais alto nível.

Também muitos viram a entrevista em que o craque admitiu que era duro com Cristianinho, o filho mais velho, pelo gosto da criança por refrigerantes.

«Sou duro com ele, por vezes, pois ele bebe refrigerantes e fico irritado com ele. Come batatas, fritos, coisas assim, e eu não gosto. Mesmo os mais pequenos, quando comem chocolate, olham logo para mim», admitiu em dezembro.

Ora, ao entrar na sala de conferência de imprensa para a antevisão ao jogo com a Hungria, e deparando-se com o palanque onde ia falar, Ronaldo não escondeu a irritação. Afastou os refrigerantes que tinha à frente e 'exigiu' água.

Até parecia que o filho estava na sala, perante a reação de Ronaldo que pode ver no vídeo associado a este artigo