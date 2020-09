Nem mesmo quando fica na bancada, Ronaldo deixa de ser marcado em cima. A prova disso mesmo aconteceu neste sábado no Estádio do Dragão e foi captado pelas câmaras do Esporte Interativo.

A ver o jogo da seleção diante da Croácia junto a outros elementos do staff, Ronaldo foi alertado por uma assistente ao jogo para a obrigatoriedade de colocar a máscara, mesmo estando com bastante distância para as pessoas mais próximas.

De resto, percebe-se pelas imagens que Ronaldo não foi o único a ser chamado à atenção pelo mesmo motivo.