Quando falamos de médios-centro completos há um nome que tem obrigatoriamente de constar na lista: Yaya Touré.

O costa-marfinense que brilhou sobretudo com as camisolas do Barcelona e do Manchester City foi um dos melhores da última década e agora decidiu revelar um dos seus segredos… recorrendo a Renato Sanches.

«Pode parecer cómico, mas o teu rabo pode ser uma ferramenta muito importante quando jogamos futebol», começou por dizer, cintando então o exemplo do médio português.

«O Renato Sanches ainda não jogou muito por Portugal [no Europeu], mas houve um momento no jogo com a Alemanha, onde o Emre Can corre até ele para tenatr tirar-lhe a bola, mas bateu no rabo do Renato Sanhes e caiu», apontou.

«O Can é um jogador forte – quando ele estava no Livrerpool jogouei contra ele num jogo que perdemos - , mas quando foi ao choque com o Sanches, perdeu porque ele utilizou o rabo», elogiou.

Outro rabo ‘elogiado’ por Touré foi o do belga Eden Hazard.

«Já quase se tornou uma piada o tamanho do rabo dele, mas é muito importante na forma como ele joga. O Hazard é tão perigoso quando tem a bola, que tem sempre poucos segundos antes dos adversários chegarem perto dele. Normalmente, ele espera até ao último momento e depois usa o rabo para bloquear o adversário, empurrando-o, e depois consegue arrancar pelo espaço que abre com esse gesto», acrescentou.