O insólito aconteceu na vitória deste fim de semana do Estrela Vermelha frente ao Vojvodina, a contar para o campeonato sérvio.

Ora, os adeptos da casa quiseram pregar uma partida aos adversários, e das grandes: esconderam um altifalante no setor da claque do Vojvodina e, a meio do jogo, meteram a dar uma música de desenhos animados, dos Looney Tunes, para espanto geral.

