No Benfica, Radonjic ainda procura cimentar um lugar nas escolhas principais de Jorge Jesus. No basquetebol, porém, o ala direito mostra ter mãos hábeis e prontas para responder a qualquer desafio.



Num momento de descontração com a seleção da Sérvia, Radonjic arriscou um lançamento do meio-campo e conseguiu um cesto espetacular. Digno de Luka Doncic ou de outro craque qualquer da NBA.



A Sérvia defronta Portugal dentro de dias e Radonjic mostra pontaria afinada. Pelo menos com as mãos.



VÍDEO: