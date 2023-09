«Sergio Ramos quer vir para o Sevilha? E eu quero um avião.»

Esta foi a frase do presidente do Sevilha em agosto, quando questionado sobre o interesse do defesa-central em regressar ao clube andaluz.

Ora, demorou quase um mês, mas Ramos está mesmo de regresso ao Sevilha e José Castro já tem o avião que pediu.

É que na conferência de imprensa de apresentação do defesa, Víctor Orta, diretor-desportivo, ofereceu ao presidente um avião... de brincar.