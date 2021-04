O Watford testou nesta segunda-feira uma rotina pouco usual na marcação de um pontapé de canto. Frente ao Sheffield Wednesday, em jogo do Championship (segundo escalão inglês), a formação orientada pelo espanhol Xisco Muñoz decidiu colocar todos os jogadores junto à linha lateral da área, procurando baralhar as marcações, antes de um canto curto e um movimento repentino do grupo para a zona de finalização.



A experiência não correu bem. O cruzamento para o pequeno poste foi anulado com relativa facilidade pela defesa do Sheffield Wednesday. O mais difícil, porém, já estava feito. O Watford já tinha marcado o único golo do encontro (1-0)