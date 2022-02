O jogo entre o Grupo Desportivo Sobreirense e o União Mucifalense, da Taça da AF Lisboa referente ao escalão sub-21, terminou numa «batalha campal». De acordo com os relatos, o árbitro da partida acabou por expulsar 21 jogadores: 8 do conjunto de Torres Vedras e 13 da formação de Mucifal.



Segundo o comunicado publicado pelo Grupo Desportivo Sobreirense, os atletas da equipa adversária saíram do estádio e foram «buscar paus e garrafas», tendo agredido adeptos e pessoas enquanto outros «gozavam com as forças policiais».



Perante estes acontecimentos, que originaram «uma batalha campal», o Sobreirense alertou a Associação de Futebol de Lisboa, a GNR e a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto para o sucedido e pede que seja aplicada uma «punição exemplar à equipa de sub-21 do União Mucifalense e aos próprios atletas».



O encontro terminou com o triunfo do Mucifalense por 3-2.





Leia o comunicado do Sobreirense na íntegra:





O Grupo Desportivo Sobreirense vem a público manifestar repúdio aos atos de violência protagonizados pelos atletas do União Mucifalense no jogo do passado domingo, dia 20 de fevereiro de 2022 diante do Sobreirense, estas agressões configuram a prática de crimes. Estes atos em nada dignificam o clube e o emblema que representam como o próprio futebol muito menos quando falamos de miúdos de 19/20 anos.



Depois de um jogo de futebol bem disputado pelas três equipas, sem problemas dentro das quatro linhas, que é o que se pretende, foi após o apito final que estes se viram contra jogadores, equipa técnica e adeptos.



O Grupo Desportivo Sobreirense entende que atletas com esta postura não têm lugar no futebol. São um péssimo exemplo como atletas e homens. O esforço que os clubes fazem para formar atletas e homens não podem ladear com estas atitudes.



Já no decorrer do jogo um atleta do União Mucifalense, após ter sido substituído, virou-se para agredir o próprio treinador, não fora quatro ou cinco colegas de equipa a separá-lo e tinha acontecido. Isto é de uma tremenda falta de respeito que pode existir num balneário e não são atitudes dignas de um atleta.



Quando seis jogadores abandonam o campo e as instalações e vão buscar paus e garrafas e agridem adeptos e pessoas que estão na rua gratutitamente enquanto outros filmam gozando com as forças policiais, a Guarda Nacional Repulbicana, quer dizer que estamos muito mal.



Como se não bastasse toda esta situação, todo este envolvimento fez com que os nossos atletas fossem prejudicados, pois perante esta «batalha campal» foram expulsos oito jogadores do Grupo Desportivo Sobreirense que, sem culpa, estiveram envovidos.



O Grupo Desportivo Sobreirense pede que as autoridades, a Associação de Futebol de Lisboa, a Guarda Nacional Republicana, Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto e demais entidades, analisem estes atos com a seriedade que eles merecem e que seja aplicada uma punição exemplar à equipa de sub-21 do União Mucifalense e aos próprios atletas. Estes miúdos são homens de amanhã e sem correção vão continuar a agir assim porque não existe punição. Estes miúdos não podem ter lugar no futebol ou em qualquer desporto.



Quando ao Grupo Desportivo Sobreirense, consideramo-nos prejudicados com estes acontecimentos, ainda por cima em nossa casa, pois estas atitudes não se coadunam com a nossa forma de estar e de agir. O Grupo Desportivo Sobreirense gosta de receber bem tanto que é frequente atletas adversários ficarem a confraternizar após o fim dos jogos, mesmo em seniores.



Entendemos que o Desporto é instrumento de união e confraternização, jamais pode ser pretexto de quaisquer condutas que ponham em risco a integridade física daqueles que amam o futebol. O Grupo Desportivo Sobreirense não se revê nestas atitudes e reafirma o seu total repúdio e distanciamento face a qualquer ato de violência sejam eles provocados por adeptos do Sobreirense ou de qualquer outro clube.



O nosso objetivo é formar atletas, mas acima de tudo formar os homens de amanhã que um dia serão pais, dirigentes, pessoas de bem e com valores.