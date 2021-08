Ricardo Horta recusou os dólares do Atlanta United e da MLS para ficar onde é feliz: no Sp. Braga. O clube disso mesmo deu conta e na manhã desta quarta-feira satirizou todo o processo com uma colagem a uma das cenas mais icónicas do filme «O Lobo de Wall Street» (Martin Scorsese, 2013).



A comunicação dos bracarenses aproveitou o momento em que o impagável Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio) anuncia aos colegas de trabalho que continuará na empresa, substituindo as personagens do filme pelos futebolistas do plantel do Sp. Braga.



Com Ricardo Horta a fazer de 'Lobo' e em grande destaque, claro.