A Internet não perdoou assim que saíram as notícias acerca do castigo de seis dias aplicado a Ruben Amorim. Rapidamente a Hashtag «AmorimSuspensoPor» tornou-se viral e as piadas multiplicaram-se.



Há quem diga que Ruben Amorim foi suspenso por pôr ananás na pizza ou meter os cereais primeiro que o leite. No entanto, há quem escreva que o treinador do Sporting foi castigado por marcar uma reunião que poderia ter sido um e-mail.



Enfim, é impossível controlar as gargalhadas. Experimente:

#AmorimSuspensoPor marcar uma reunião que poderia ter sido um e-mail. — Diogo Bernardo (@diogomlbernardo) May 4, 2021



#AmorimSuspensoPor ter sido citado por um campeão europeu https://t.co/cNzEBCvEYt — André Fidalgo (@Andrefidalgo77) May 4, 2021



#AmorimSuspensoPor pôr ananás na pizza — Diogo Bernardo (@diogomlbernardo) May 4, 2021



#AmorimSuspensoPor meter os cereais primeiro que o leite — Loucos Pelo Sporting 🇳🇬 (@LoucosPeloSCP) May 4, 2021



#AmorimSuspensoPor fazer uma rotunda inteira na faixa da direita. — Pedro Neves (@mrpedroneves) May 4, 2021

#AmorimSuspensoPor dizer ténis em vez de sapatilhas — Pedro Assis Cadavez (@pedrocadavez) May 4, 2021

#AmorimSuspensoPor chamar Margem Sul ao Inácio — Liliana, suspensa por existir (@miss__lyanna) May 4, 2021

#AmorimSuspensoPor ter falhado o prazo dos Censos 2021 — Djiba (@djibaila) May 4, 2021

#AmorimSuspensoPor marcar reuniões depois das 18h. — M. Castanho (@MPontoCastanho) May 4, 2021