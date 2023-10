Diomande não deixou Otávio Ataíde sem resposta, depois da provocação do jogador do Famalicão ao central do Sporting, na sequência da atribuição do prémio da Liga para o melhor defesa do mês de setembro.

O central do Sporting foi distinguido com o prémio de melhor defesa de setembro, superando Otávio e o benfiquista Otamendi. O jogador do Famalicão, insatisfeito com o segundo lugar, reagiu às redes sociais, perguntado «jogo de basquetebol?»

O jogador dos leões aceitou o repto e respondeu também com uma publicação nas redes sociais, especificamente dirigida a Otávio Ataíde, com uma imagem de um jogador de basquetebol equipado com as cores da seleção da Costa do Marfim: «No futebol já fui o defesa do mês, para outubro talvez tente qualquer coisa diferente», atirou.

Ora veja: