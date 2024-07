O Vorskla Poltava apresentou esta segunda-feira os novos equipamentos para a nova temporada: o principal, o alternativo e o terceiro.

Até aqui, tudo normal.

Só que a camisola principal chama a atenção porque é igual... à do Sporting.

Os leões apresentaram o equipamento principal ainda no final da temporada passada, um equipamento especial: além de fugir às tradicionais riscas verdes e brancas, era ainda de homenagem a Francisco Stromp, no centenário da despedida do antigo atleta e dirigente do clube.

No entanto, parece que a marca desportiva que fornece os equipamentos ao Sporting teve a mesma ideia do Poltava, da Ucrânia.

Veja na galeria acima associada o equipamento do Vorskla Poltava.