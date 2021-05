Findado o campeonato, a Liga resumiu a corrida aos cinco primeiros lugares num vídeo animado divulgado nas redes sociais.



No vídeo vê-se a evolução da classificação nos cinco primeiros lugares, com Benfica, FC Porto, Sporting e Sp. Braga a manterem-se quase sempre no topo. O Vitória esteve na corrida pelo quinto posto, mas foi ultrapassado pelo Paços de Ferreira.



Ora veja: