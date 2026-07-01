Um curto excerto do vídeo do Sporting relativo ao anúncio do novo símbolo está a dar que falar nas redes sociais.

Já perto do fim do vídeo é mostrada uma imagem virtual de um dos topos de um estádio. As cadeiras, a cobertura e a imagem do ecrã aparecem a verde, mas quem conhece minimamente a casa do clube leonino sabe que que aquela imagem não é de Alvalade.

É que o recinto do Sporting não tem uma abertura tão alta junto à cobertura e também não é lá que estão posicionados os ecrãs gigantes.

Evolução a partir da Essência.



Uma nova identidade que homenageia algo que nunca mudou: o nosso Código.



120 Anos de Esforço, Dedicação, Devoção e Glória. pic.twitter.com/LB3h08wLXe — Sporting CP (@SportingCP) July 1, 2026

Nas redes sociais foram muitos os utilizadores que chamaram a atenção para o facto de aquela imagem ser muito semelhante à do Estádio da Luz: desde o pilar da cobertura ao muro, passando pelo ecrã gigante.

Será?