Há um brasileiro a residir na Noruega que vai poder assistir ao vivo ao Bodo/Glimt-Sporting, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, sem apanhar frio ou chuva e sem perder todo o conforto que tem em casa. É que a sua sala fica mesmo colada ao Aspmyra Stadion, onde joga a sensacional equipa norueguesa, como se fosse um autêntico camarote.

Chama-se Bruno Quadros e recorreu às redes sociais, em dia de Champions, para exibir o seu lugar privilegiado. «Nada se compara a assistir a um jogo da Champions, numa noite chuvosa, na sala de casa. Olha só…», anuncia Bruno Quadros, antes de abrir a janela da sala e, ao som do hino da Champions, e mostrar uma panorâmica incrível, como se estivesse nas bancadas, mas sem sair da sua sala.

Ora veja: