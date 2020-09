Parece o resultado de um jogo de hóquei em patins, mas não é. É mesmo futebol.

Esta noite, o Steaua Bucareste apurou-se para a terceira pré-eliminatória da Liga Europa ao vencer o TSC Backa Topola, da Sérvia, nos penáltis. O resultado no tempo regulamentar, pergunta o leitor? 6-6. Sim, leu bem.

A jogar em casa, o Topola adiantou-se cedo no marcador e aos 14 minutos já vencia por 2-0. O Steaua reduziu aos 25m e a um minuto do intervalo Ponjevic foi expulso e deixou a formação visitada a jogar com menos um.

Aproveitou o emblema romeno, que empatou logo no início do segundo tempo, aos 50 minutos. Um minuto depois o Topola voltou a marcar, mas aos 63 minutos Dennis Man deixou tudo empatado, até aos descontos. Aí, o Steaua colocou-se em vantagem aos 90+3m, com um autogolo, mas logo a seguir Tomanovic marcou e levou o jogo para o prolongamento.

A vida complicou-se ainda mais para o Topola aos 103 minutos, quando Siladji foi expulso e deixou a sua equipa a jogar com nove. O Steaua rapidamente aproveitou para se colocar em vantagem, mas ainda antes do intervalo do prolongamento o Topola fez o impensável e chegou ao empate, mesmo com dois jogadores a menos.

Aos 108 minutos, o clube visitante fez o 6-5, mas a três minutos do fim, Tomanovic voltou a ser herói e bisou, levando o jogo para os penáltis. Isto, repetimos, numa altura em que o Topola estava a jogar com nove.

Na marca dos onze metros, foi mais forte o Steaua, com Dennis Man, protagonista de um hat-trick durante os 120 minutos, a apontar o golo decisivo.

Depois de uma maratona louca de mais de duas horas, o Steaua segue em frente para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, onde vai defrontar o Slovan Liberec.