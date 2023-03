As rivalidades não tiram folgas. E as maiores delas, nem em jogos «amigáveis» são esquecidas.

Isso mesmo voltou a ser provado neste sábado, em Inglaterra.

Anfield recebeu um jogo de lendas entre o Liverpool e o Celtic, cuja receita revertia para uma fundação de caridade.

Mas reforçamos: nem isso serve de atenuante quando há rivalidades em jogo.

E o capitão das lendas do Liverpool foi um tal de Steven Gerrard. O mesmo que, depois de terminar a carreira de jogador se tornou treinador. E que teve a sua primeira experiência no futebol sénior ao serviço do Rangers. Clube pelo qual foi campeão na liga escocesa, colocando fim à hegemonia do grande rival… Celtic, pois claro.

Ora, tendo em conta todo este contexto, o que acha que aconteceu?

Rivalidade da boa, pois claro.

Steven Gerrard foi chamado a marcar um penálti, por acaso na baliza atrás da qual estavam mais de 4.000 adeptos do Celtic… e não resistiu a provocá-los. Como «troco» recebeu uns quantos objetos que lhe foram atirados.

Gerrard também já devia ter saudades destas emoções…