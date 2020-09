Portugal defronta a Suécia na terça-feira e vai encontrar uma equipa em convulsão devido a algumas opções do selecionador, nomeadamente, pela pouca utilização de Kulusevski no jogo com França.

O próprio jogador, que vai representar a Juventus depois de um ano de empréstimo ao Parma, afirmou não ter entendido a opção, mas foi Ibrahimovic quem se mostrou mais revoltado com a falta de aposta no jovem avançado.

«Que piada de m****. Mais uma prova. Pessoas incompetentes nas posições erradas sufocam o futebol sueco», escreveu na legenda a uma notícia em que Janne Andersson pedia para lhe fazerem perguntas «sobre os jogadores que jogaram».