O Sion anunciou a suspensão do treinador Fabio Celestini, por uma semana, e revelou que o substituto no banco será nada menos do que o presidente do clube, Christian Constantin.

O dirigente irá a orientar o penúltimo classificado da primeira divisão do futebol suíço nos próximos dois jogos, numa decisão insólita, mesmo tendo em conta o histórico do controverso antigo guarda-redes que em 2003 se tornou dono do clube.

Desta forma, será o dirigente a orientar a equipa nos dois jogos frente ao FC Lugano, um para a Taça da Suíça, a 1 de março, e outro para o campeonato, quatro dias depois, informa em comunicado o clube onde jogam o polémico internacional italiano Mario Balotelli e o francês ex-V. Guimarães Denis Poha.