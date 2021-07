A partida entre o Académico de Viseu e o Casa Pia, da primeira fase da Taça da Liga, vai jogar-se no estádio Pina Manique, apesar de o emblema de Viseu ser a equipa visitada.

Perante as obras em curso no Estádio do Fontelo, o Académico queria jogar no Estádio de Aveiro, mas, segundo revelou fonte da SAD dos beirões à Lusa, o relvado do recinto aveirense não pode ser utilizado durante os dez dias que antecedem a Supertaça entre o Sporting e o Sp. Braga, agendada para 31 de julho.

Assim, manda o regulamento que o encontro se dispute no estádio do adversário.

O Ac. Viseu recebe então o Casa Pia no Estádio Pina Manique, em Lisboa, no dia 24 de julho.