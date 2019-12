O Portimonense tem por hábito usar o impecável relvado que tem à disposição para fazer algumas ações de criatividade.

Este sábado, dia de jogo com o Sporting para a Taça da Liga, os responsáveis pelo tratamento do tapete verde dos algarvios voltaram a inovar, desejando um «feliz Natal» e algumas estrelas perto do centro do terreno de jogo.