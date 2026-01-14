Alguém perdeu uma aliança de casamento no decorrer da final da Taça da Liga, em Leiria, e a Polícia de Segurança Pública fez uma publicação nas redes sociais, recheada de humor, com o intuito de encontrar o legítimo proprietário.

«Perdeu-se uma aliança… mas não a esperança! No rescaldo do jogo Vitória Sport Clube-Sp. Braga, na final da Allianz Cup que se realizou no Estádio Municipal de Leiria, no passado sábado dia 10 de janeiro, ficou numa das bancadas um pequeno objeto com um enorme significado: uma aliança», começa por enunciar o comunicado da PSP publicado no Facebook.

Depois da informação, a pitada de humor. «Sabemos que uma aliança não é “só” um anel. É uma promessa, uma história partilhada e, possivelmente, um momento de pânico quando alguém chega a casa e percebe que o dedo está mais leve do que devia!», acrescenta o comunicado da PSP.

A fechar a publicação, a PSP manifesta o desejo por um «final feliz» e, desta forma, «evitar uma conversa difícil lá em casa».