Danill Medvedev celebrou à Cristiano Ronaldo em Madrid depois de ajudar a Rússia a afastar a Alemanha, da Taça Davis.



O número dois mundial e vencedor do US Open deste ano apontou para o chão em alusão ao festejo que o internacional português começou a fazer quando jogava no Real Madrid. A verdade é que a celebração não caiu bem no público espanhol que assobiou o russo.



Medvedev já tinha sido apupado durante a eliminatória diante da Espanha e após o jogo do último sábado, deixou um recado aos espetadores. «Ainda não aprenderam que a melhor forma de eu ficar calmo é apoiarem-me. Se me assobiam, eu jogo ainda melhor», referiu, na entrevista em court.



Este domingo, a Rússia confirmou o favoristimo na Madrid Arena e bateu a Croácia graças aos triunfos de Andrey Rublev e de Daniil Medvedev, sucedendo à Espanha como vencedora da prova.



Veja a celebração de Medvedev: