Cerca de uma semana depois, Toni Martínez cumpriu mesmo a promessa que tinha feito ao pequeno João, adepto do Famalicão.

O início dessa história fez parte do Jornal do Incrível da última semana e pode ser vista no vídeo associado a este artigo (a partir dos 2m30).

O desenlace, contudo, chegou nesta quinta-feira durante o atribulado Famalicão-Mafra.

Podíamos estar aqui a explicar o que aconteceu, mas perderia a magia que os dois vídeos mostram. O que tem de saber é que o avançado do Famalicão teve um gesto tocante que fez «a felicidade de uma criança».