Além da confusão no final, o jogo Atlético Mineiro-Boca Juniors, da segunda mão dos oitavos de final, teve vários momentos de tensão.



Já na segunda parte do encontro, o árbitro decidiu ir ao monitor aferir a legalidade do golo dos argentinos. O ex-Benfica, Lisandro López, encontrava-se por perto do juiz da partida e pegou num objeto que estava no relvado e ameaçou atirá-lo aos adversários.



Ora veja: