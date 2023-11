O futebol continua a ser bonito por momentos como este.

Depois da goleada de 8-0 sofrida frente ao Sporting, em Alvalade, os adeptos do Dumiense fizeram questão de aplaudir efusivamente os jogadores do seu clube. Cachecóis ao alto, palmas e saltos, não deixando os adeptos do Sporting indiferentes que se uniram ao tributo aos homens do emblema de Dume.

O futebol que nos agarra e apaixona é assim: genuíno.

Veja o momento: