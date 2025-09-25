É sabedoria popular que não se deve lançar os foguetes antes da festa. No entanto, os jogadores do Once Caldas não respeitaram esta «norma» e no caminho para o duelo da segunda mão dos quartos de final da Taça Sul-Americana contra o Independiente del Valle foram festejar... em cima do autocarro.

Mas vamos por partes. O clube da Colômbia tinha vencido na primeira mão da eliminatória por 2-0 e jogavam em casa o segundo encontro. Foi o suficiente para soltar a festa dos muitos adeptos, aos quais se juntaram os atletas do Once Caldas.

Contudo, depois da festa veio o jogo e, com ele, uma dura realidade para o clube colombiano. O Independiente del Valle marcou dois golos, igualou a eliminatória e acabou por vencer nas grandes penalidades.

No final, o treinador do equipa equatoriana mostrou-se muito satisfeito e não esqueceu os festejos dos adversários.

«Contaram-me como os jogadores colombianos comemoraram no autocarro e, pessoalmente, não gosto de comemorar antes de as coisas estarem garantidas. [...] Sei que eles estavam a comemorar e, no final, nós fomos mais sérios e levámos a melhor», disse Javier Rabanal.

Veja aqui o resumo do encontro:

