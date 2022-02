A tempestade Eunice afetou particularmente os Países Baixos e a Inglaterra nesta sexta-feira.

Não poupou a cobertura do estádio do Den Haag, do 2.º escalão neerlandês, e pôs à prova a resistência da pala do novíssimo e ultra-moderno estádio do Tottenham, em Londres, que ficou a abanar.

São imagens impressionantes: