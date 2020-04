Andy Murray, antigo número um mundial, vai participar na edição virtual do Madrid Open.



O britânico será um dos 16 homens a competir num torneio online durante quatro dias, de 27 a 30 de abril, numa altura em que o ténis está suspenso até 13 de julho. Além dos homens, também as mulheres estarão em ação nos mesmos moldes.



O torneio tem um prémio de 150 mil euros, que será doado a tenistas que estejam a passar por dificuldades financeiras.



Os tenistas utilizarão personagens virtuais do jogo Tennis World Tour, onde, curiosamente, Murray não aparece. O jogador de 32 anos terá de escolher então outro tenista, do presente ou passado, para representar.