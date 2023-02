A tenista chinesa Qinwen Zheng fez, na terça-feira, um ponto absolutamente espetacular no encontro frente à grega Maria Sakkari, na primeira ronda do WTA 500 de Doha. Um «tweener winner» que é, por certo, candidato a ponto do ano no circuito.

A servir para 3-2 no segundo set e depois de uma intensa troca de bolas, Sakkari obrigou Zheng a subir à rede e aplicou um lob à chinesa, que respondeu com uma rápida descida ao fundo do court para fazer um ponto soberbo de costas, entre as pernas.

Sakkari acabou por apurar-se para a segunda eliminatória, ao vencer por dois sets a a um (6-2, 3-6, 6-3).

Um ponto para ver e rever e a fazer lembrar, por exemplo, o ponto memorável do suíço Roger Federer na final do Open dos Estados Unidos de 2009, frente a Novak Djokovic.