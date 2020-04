O colapso social provocado pela disseminação da covid-19 obrigou a drásticas mudanças na vida de todos. Veja-se o caso do tenista Kevin Krawietz, vencedor da variante de pares de Roland Garros em 2019.



Sem jogos agendados e com suficiente tempo livre, Krawietz decidiu ajudar as pessoas da zona onde vive, em Munique. Se bem o pensou, melhor o fez.



O alemão, número 14 do ranking ATP em pares, candidatou-se a um emprego como repositor num supermercado. Foi aceite. «Estou a trabalhar já há várias semanas neste supermercado. Ganho cerca de 450 euros por mês. Reponho nas prateleiras os produtos que faltam, vejo se as salsichas e os queijos estão em condições, classifico as caixas vazias, faço tudo o que for preciso», contou à Der Spiegel.



Krawietz, note-se bem, não está a fazer este trabalho por necessidade. «Queria experimentar um trabalho normal já há algum tempo e o coronavírus deu-me essa oportunidade. A semana passada tive de fazer o trabalho do segurança e aplicar desinfetante nos carrinhos de compras. Estou a gostar.»



Para manter a forma, Kevin Krawietz está a jogar ténis «três vezes por semana», mas isso nesta altura pouco lhe parece interessar. «Estou a receber lições diárias. Há colegas meus que acordam às cinco da manhã para encher estantes. Eu tive a sorte de transformar o meu hobby em profissão. A vida é mais do que só ténis.»