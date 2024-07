Domingo histórico para o ténis português! Nuno Borges venceu a lenda Rafa Nadal em dois sets, em Bastad, na Suécia, e, desta forma, conquistou o seu primeiro título no circuito ATP.

O FILME DO JOGO

Um embate entre um tenista português muito inspirado, diante de um gigante, de 38 anos, em evidentes dificuldades físicas, mas não é a condição física do espanhol que tira brilho ao triunfo do número um português.

Num dia de sol brilhante na Suécia, o tenista português arrancou forte e conquistou desde logo o primeiro ponto, mantendo a vantagem até ao final do primeiro set que venceu por 6-3.

Pareceu demasiado fácil, mas no segundo, o tenista português foi ainda mais forte, com Nadal em visível quebra, e venceu por 6-2, reclamando o título em uma hora e 27 minutos.

«Não sei o que dizer. Já esperava este momento há uns tempos. Todos queriam que o Rafa ganhasse. Tentei praticar o meu melhor ténis, não sei o que dizer, estou mesmo emocionado», destacou o número um português no final do jogo.

«Um ambiente foi incrível, todos queriam que o Rafa ganhasse, até eu, mas foi um ambiente muito amigável. Foi um dia excelente para jogar ténis. Estou mesmo contente», destacou ainda Nuno Borges visivelmente emocionado.

Além do inédito triunfo num torneio do circuito ATP, o maiato tornou-se apenas o segundo tenista português a consegui-lo, depois do «triplete» de João Sousa (Kuala Lumpur, em 2013, Valência, em 2015, e Estoril Open, em 2018).