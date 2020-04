Já ouviu falar em Duncan Murray? Não se preocupe, ninguém ouviu. É o irmão de Andy e Jamie Murray, dois reputados tenistas do circuito mundial, mas que não tem jeito nenhum para as raquetes.

Ele diz que é a «ovelha negra» da família e faz umas paródias nas redes sociais, com a colaboração da mãe, Judy Murray, intitulada «o outro irmão dos Murray», para ganhar algum protagonismo face à popularidade dos irmãos.

No último vídeo publicado, Duncan aparece isolado no sótão da casa, em respeito às medidas impostas pelo novo coronavírus, enquanto a família convive no resto da casa. O vídeo começa com Duncan a telefonar à mãe a perguntar: «Tem a certeza que são 18 meses de isolamento?».

Melhor do que qualquer descrição é mesmo ver o vídeo do mais desconhecido dos irmãos Murray:

Veja ainda como o desconhecido Duncan Murray se apresentou ao mundo: