Rafael Nadal apurou-se na quarta-feira sem dificuldades para a terceira ronda de Roland Garros.

O espanhol aplicou um autêntico corretivo ao norte-americano MacKenzie McDonald por 6-1, 6-0 e 6-3. Uma cadeia de hambúrgueres aproveitou o resultado avolumado e as semelhanças do nome do adversário com outra igualmente conhecida empresa de hambúrgueres, a maior do ramo a nível mundial, para «picar» a rival do ramo. «Rafa, provavelmente ainda estás com fome», reagiu no Twitter.