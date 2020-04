Nick Kyrgios, um dos tenistas mais mediáticos do circuito profissional (nem sempre pelos melhores motivos), surpreendeu tudo e todos ao tatuar no seu braço esquerdo imagens do recém-falecido Kobe Bryant e também de LeBron James, dois dos melhores basquetebolistas de todos os tempos.

O australiano, que nunca escondeu que o basquetebol é a sua modalidade de eleição - apesar de jogar ténis - fez o anuncio através das redes sociais e rapidamente chegaram centenas de comentários. Esta tatuagem conta, também, com referências a Michael Jordan.

Kyrgios, mais tarde, explicou o porquê de a ter feito e garantiu que o processo se desenrolou antes do período de quarentena.

«Quando vi a imagem, percebi que era mesmo aquilo. Queria tatuar algo do Kobe depois de tudo o que se passou. Usei a camisola dele no dia em que ele faleceu no Australian Open e chorei durante esse dia. Vejo basquetebol todos os dias e é uma parte importante da minha vida. Nunca poderei imitar o que Kobe fez, mas pode haver momentos na minha vida em que tentarei», admitiu.

Ora veja: