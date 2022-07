A elasticidade de Novak Djokovic já é conhecida por todos, mas ainda assim o tenista sérvio continua a surpreender.

Esta terça-feira, no derradeiro set frente a Jannik Sinner, em Wimbledon, Nole viu-se fora do court devido ao serviço competente do adversário. Com o campo todo aberto, Sinner colocou a bola de maneira a que esta não tivesse resposta.

Só que do outro lado, recordamos, estava Djokovic. Com toda a elasticidade do mundo, o múltiplo campeão de Grand Slams esticou-se todo e conseguiu uma pancada sublime para ganhar o ponto.

Ora veja:

Refira-se que Djokovic acabou mesmo por vencer o duelo com Sinner, avançando para as meias-finais.