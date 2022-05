Foi apenas a primeira ronda, mas o duelo desta segunda-feira entre Lorenzo Sonego e Denis Shapovalov no Masters 1000 de Roma foi bem «quentinho».

Na capital italiana, o público naturalmente apoiou mais Sonego, homem da casa. E Shapovalov, canadiano, nem sempre reagiu bem a um ambiente menos simpático do que o habitual.

Como no segundo set, em que perdeu completamente as estribeiras. O número 16 do mundo, semi-finalista do torneio em 2020, recebeu um ponto de penalização por ter ido ao campo do adversário mostrar uma marca da bola ao juiz. Não gostou, discutiu a decisão com o árbitro e até com o supervisor. Nesse momento, assobiado por todo o estádio, virou-se para o público e gritou: «Calem a porra da boca!»

Apesar disso, foi Shapovalov quem avançou para a segunda ronda, com um triunfo por 2-1.

Ora veja: