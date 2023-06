Carlos Alacaraz fez nesta sexta-feira um daqueles pontos que vai ficar nos melhores momentos do ténis e promete ser repetido à exaustão nos próximos anos.

Nas meias-finais do torneio de Roland Garros, o tenista espanhol parecia batido por Djokovic, mas depois de responder a um amortie, Alcaraz conseguiu responder ao lob que o sérvio fez para o fundo do court com um ponto «impossível».

Perante o gesto inesperado do oponente, Djokovic limitou-se a sorrir a aplaudir, rendido ao génio de Alcaraz.

O lance torna-se ainda mais impressionante, ao percebermos que, em 2006, Roger Federer fez um ponto quase igual, num encontro frente a Nalbandian.

Qual deles o melhor?