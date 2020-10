Novak Djokovic voltou a acertar com uma bola numa juíza de linha, agora em Roland Garros, mas sem as consequências que teve no Open dos Estados Unidos, em que foi desqualificado. Desta vez, o incidente ocorreu quando o número um mundial estava a disputar um ponto e o jogo acabou por prosseguir sem polémica.

Foi na resposta a um serviço do adversário, em que Djokovic tentou responder, mas a bola acabou por escapar na direção da juíza, mas sem o mesmo impacto e força do incidente no US Open.

O tenista russo acabou por bater o russo Karen Khachanov, em três parciais – 6-4, 6-3 e 6-3 – e já reservou um lugar nos quartos de final de Roland Garros. O número um mundial impôs-se facilmente face ao 16.º do ranking e venceu em 2h23m.

O tenista sérvio vai, agora, aguardar pelo desfecho do embate entre o espanhol Pablo Carreño Busta e o alemão Daniel Altmaier para saber que vai defrontar nos quartos de final.