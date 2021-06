Novak Djokovic venceu a final de Roland Garros depois de uma reviravolta incrível frente ao grego Stefanos Tsitsipas e fez história ao tornar-se no primeiro tenista a vencer pelo menos duas vezes todos os majors do circuito, além de ter conquistado o 19.º Grand Slam da carreira, ficando apenas a um de igualar Federer e Nadal.

Ainda assim, no meio do que poderia ser um momento de euforia pelo feito alcançado, Djokovic teve um gesto só ao alcance dos grandes desportistas.

O tenista sérvio ofereceu a raquete que acabara de lhe dar a vitória a um jovem adepto que ficou, naturalmente, em êxtase.

Após o encontro, na conferência de imprensa, Djokovic explicou a razão do gesto: gratidão.

«Não conheço o rapaz, mas ele esteve no meu ouvido o jogo todo, sobretudo quando eu estava a perder por dois sets. Ele encorajou-me e até me deu indicações táticas: ‘segura o teu serviço, responde com uma bola fácil e depois assume, ataca a esquerda dele’. Achei isso muito querido da parte dele, por isso era a pessoa a certa a quem dar a raquete. Como forma de gratidão por ele me ter apoiado e ajudado», justificou.