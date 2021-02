As mais de quatro horas passadas no court durante o encontro com Stefanos Tsitsipas nos quartos de final do Open da Austrália deixaram mossa em Rafael Nadal.

No final do encontro, o tenista espanhol sentiu fortes cãibras enquanto falava aos jornalistas, interrompeu o raciocínio e acabou por deixar a sala de imprensa.

Minutos depois, já relativamente recomposto e divertido, Nadal explicou melhor a saída abrupta. «Depois de tantos memes como os de Nova Iorque, decidi sair rápido em vez de me atirar para o chão. Acabou por doer-me mais, mas acredito que posso ter evitado algo», disse, tendo ainda bem presente na memória a célebre conferência após um encontro na edição de 2011 do Open dos Estados Unidos quando esteve mais de dois minutos a contorcer-se com dores que o levaram mesmo a cair da cadeira.

Veja os dois momentos: