Incrível o que aconteceu num torneio ITF Junior, em Accra, no Gana.



Michael Kouame, de 15 anos, agrediu o seu adversário quando ambos se cumprimentavam à rede após o final do encontro, um gesto a lembrar o que Will Smith teve para Chris Rock na cerimónia dos Óscares.



Koume, primeiro cabeça de série do torneio, perdeu contra Raphael Nii Ankrah, mas isso não justifica o gesto que teve. De imediato, o francês pediu desculpa ao oponente enquanto ainda estava surpreso pelo sucedido.



Veja: