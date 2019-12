O tenista espanhol Fernando Verdasco está a preparar mais uma época no circuito mundial e uma das etapas do trabalho físico foi tudo menos leve: arrastou um carro de duas toneladas.

O jogador de 36 anos, devidamente equipado, puxou de todas as forças. Com um cinto colocado no corpo, ligado às traseiras do carro, com a mala aberta, conseguiu fazer com que o carro galgasse vários metros até à meta estabelecida.

O vídeo foi partilhado pelo próprio Verdasco, nas redes sociais pessoais, na quarta-feira.