Lionel Messi ganhou a sétima Bola de Ouro na carreira e nem os filhos estavam à espera. Pelo menos Thiago, que tem nove anos e é o mais velho.



No momento em que o troféu chega a casa dos Messi, Thiago pergunta ao pai se não eram apenas seis as Bolas de Ouro e quis saber o motivo de tão inesperada chegada de mais uma, sem qualquer aviso aos habitantes do lar.



A conversa acaba com Thiago a fazer a pergunta que assusta qualquer pai: «Ganhaste mais uma Bola de Ouro, hoje? Porquê?»



«Não sei», responde Messi, como qualquer pai surpreendido responderia.



