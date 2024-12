Tiago Castro é um médio atualmente com 28 anos, que fez a formação entre V. Guimarães, Sporting e Sp. Braga. Quando representava o V. Setúibal, ao serviço do qual se estreou na Liga (chegou a defrontar o Benfica e o FC Porto), então com 23 anos, a vida dele deu uma grande volta.

Natural de Guimarães, Tiago Castro tinha um BMW desportivo, que decidiu trocar por um carro mais familiar, de forma a fazer melhor as viagens para Setúbal. Comprou então um Mercedes. Até que um dia a GNR lhe bateu à porta: a viatura foi apreendida e o jovem jogador constituído arguido.

Desde então, e de forma a liquidar os quase 500 euros mensais que está obrigado a abater da compra a crédito do carro (que nunca parou de pagar e que já não é dele), Tiago Castro teve de emigrar. Vive em Paris, joga no US Lusitanos e tem ainda mais um ano pela frente de pagamentos mensais até acabar de pagar a dívida.

Porquê? Porque se meteu com o stand errado, e com um proprietário que, ele próprio, não tinha liquidado a aquisição da viatura. Perceba tudo no vídeo da TVI associado a este artigo.